Abdullah Avcı 'Rakip bizi yasladı. İçimize girdi' dedi. Trabzonspor taraftarı çıldırdı

Beşiktaş Trabzonspor’u Türkiye Kupası final maçında Al Musrati’nin son dakikada attığı golle 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Dramatik bir şekilde Beşiktaş’a kupayı kaybeden Bordo Mavililer büyük üzüntü yaşarken Abdullah Avcı’nın maç sonu sözleri Trabzonspor camiasını ayağa kaldırdı.

Maç sonu basın açıklaması yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı “Geriye yaslanmadık, rakip bizi yasladı. Her iki takımın da birbirine saygı gösterdiği, bizim kazananı alkışladığımız örnek bir kupa finali oldu ve rakibimiz kazandı” diyerek Bordo Mavili taraftarların tepkisini topladı.

“İÇİMİZE GİRDİLER”

Avcı bir gazetecinin “1-0’dan sonra neden geriye yaslanıldığını ve Beşiktaş’ın 16-2’lik şu istatistiğini” sorması üzerine ise gündem yaratan bir başka bir yanıt verdi.

Avcı, “Rakip hem bizim içimize girdi hem kenara soktu. Rakip kenara sokunca hızlı şiddetli gidemedik” ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'nın bu sözlerine Trabzonspor taraftarları sosal medyadan büyük tepki gösterdi.

GAZETECİ İSMAİL ER PAYLAŞTI

Maç sonrası gazeteci İsmail Er, Abdullah Avcı’nın açıklamalarından derlenen bir video paylaştı.

İsmail Er videoyu "RTÜK yok mu" diyerek sosyal medya hesabından yayınladı.

İŞTE O VİDEO: