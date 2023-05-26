Abdüllatif Şener'in oğluna Meclis'te kadrolu iş. CHP tekrar aday göstermemişti

Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’in seçimden önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği öne sürüldü.

Abdüllatif Şener'in oğluna Meclis'te kadrolu iş. CHP tekrar aday göstermemişti

Son seçimde aday gösterilmeyen eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’in, 14 Mayıs seçimlerinden dört gün önce Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev verildiği iddia edildi.

DEVLET MEMURU OLMA YOLU AÇILDI

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre CHP’den milletvekili adayı gösterilmedikten sonra iktidar yanlısı açıklamalara imza atmaya başlayan Şener’in oğlu Bedirhan Şener, 14 Mayıs seçimlerinden sadece dört gün önce AKP’li Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atandı. Açıktan yapılan atama ile Bedirhan Şener’e devlet memuru olma yolu da açıldı.

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CUMHUR İTTİFAKI YANLISI AÇIKLAMALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Şener, CHP’den aday gösterilmediği ve milletvekili unvanını kaybettiği 14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı’nı yanlısı açıklamalarla gündeme geldi.

Cumhur İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu elde ettiği ilk tur seçimlerden sonra Şener, “Cumhurbaşkanı bir partide, Meclis çoğunluğu bir partide olursa bu sefer ortaya ne çıkıyor? Denge denetim mekanizması kurulmuş oluyor. Fakat bu sefer de yönetimde ve ülkede istikrar kalmıyor. Dolayısıyla Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey’in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez” demişti.

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