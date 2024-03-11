ABD’ye F-35 için verilen paralar ne oldu? Bakan Güler son durumu açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gazetelerin Ankara temsilcilerine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadelede Türkiye’nin başka bir safhaya geçmesi gerektiğini savunan Bakan Güler, “En kısa zamanda bu işi bitirip Türkiye'yi bu terör belasından kurtaracağız. Son 5-6 yıldır bir plan dâhilinde mücadelemiz sürüyor. Güvenlik kilidini kapatmadan ve Irak'ın kuzeyi teröristlerden arındırılmadan mücadelemiz sona ermeyecek” ifadelerini kullandı.

KİMSEYE BİR ŞEY SORMAYIZ, GEREĞİNİ YAPARIZ

“Ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda biz hiç kimseye bir şey sormuyoruz ve gereğini yapıyoruz” diyen Güler, “Hiç kimse aklından çıkarmasın ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Kimseden icazet almadık, almayız. ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam ediyor. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilmez. Bunun bahanesi de olmaz. DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğse mücadele eden tek ordu biziz” şeklinde konuştu.

İNGİLİZLER, ALMANLARI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

“F-16 talebine ilişkin ABD tarafından gelen teklif mektubuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Güler, “23 milyar dolarlık bir proje ama paketin hepsini alacağız diye bir şey yok. Türkiye'nin menfaati neyse onu yapacağız. F-16'ların üretilmesi ve modernizasyonunun Türkiye'de yapılması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. F-35 konusunda da ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyorum. Bizim bu aşamada KAAN'a odaklanmamız lazım. Eurofighter uçakları için girişimlerimiz devam ediyor. İngiliz muhataplarımız Almanya'yı ikna için çalıştıklarını belirtiyorlar” dedi.