ABD'ye iki büklüm gittiler Almanya'ya sahayı dar ettiler. Harikasınız Altın Kızlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde ABD'de sahne aldı. Teksas eyaletine bağlı Arlington kentinde düzenlenen organizasyonun ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

İlk seti 25-20 geride tamamlayan Ay-Yıldızlı kızlarımız, ikinci sette oyuna ağırlığını koydu ve 25-20 kazandı. Üçüncü sette adeta fırtına gibi esen Filenin Sultanları rakibini ezdi geçti, 25-9 gibi farklı bir skor yakaladı.

Çekişmeli geçen final setini de 26-24'lük skorla kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Voleybolcu kızlarımızın ABD yolculuğu bir skandalla başlamıştı.

Milletler Ligi'nin ikinci ayağı için Amerika'ya ekonomi sınıfında uçan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızları, koltuklara sığamayıp iki büklüm gitmişti. Bu anları da sosyal medyada paylaşan kızların görüntülerini görenler "Resmen rezilliğin daniskası" yorumunu yapmıştı.

Ancak Altın Kızlarımız, Almanya karşısında bu sıkıntılı yolculuğa hiç takılmadı. Türkiye'yi yine muhteşem bir performansla temsil eden Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 yendi.