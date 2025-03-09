Aç kalan kurtlar köye indi

Bayburt merkezde gece saatlerinde dolanan bir kurt, İrfan Karaaslan isimli vatandaş tarafından Çoruh evler mevkiinde, market önünde görüldü. Evinin camından dışarı baktığı sırada marketinin önünden bir hayvanın hızlıca geçtiğini fark eden Karaaslan, marketin güvenlik kamerasını inceledi. Karaaslan, kurdun evlerinin yakınlarında dolandığını, marketinin önünden geçtiğini güvenlik kamerasından gördü, hızlıca gözden kaybolan hayvanın kurt olduğuna emin oldu.

Öte yandan Bayburt merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Üzengili köyünde de kurt sürüsü köyün yerleşim alanında dolanırken görüldü. Karla kaplı köy içinde dolanan kurtların yiyecek aradıkları tahmin edilirken, o anlar köyün güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, kurtların kar üzerinde dolaştığı, sağa sola koşuşturduğu görülüyor.