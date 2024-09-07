Aç mideye dini telkin

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova’da müftülük, cami ve yatılı Kur’an kursu açılışlarını gerçekleştirdi.

“1003 NOKTADA ŞUBEMİZ VAR”

Erbaş, ilk olarak Yalova Valiliği’ni ziyaret etti. Daha sonra Çiftlikköy Müftülük Hizmet Binası’nın açılışına katılan Erbaş burada yaptığı konuşmada, "Ben bütün hocalarımıza, müftülerimize, imamlarımıza, vaizlerimize, bütün Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan hocalarımıza diyorum ki, ’Biz, Peygamber varisiyiz.’ Peygamberler toplumlarına hangi hususları tebliğ etmişlerse, neye davet etmişlerse biz de onların bıraktığı yerden toplumlarımızı iyiliğe, Hakk’a, kötülükten uzak durmaya davet ediyoruz. Yani Rabbimizin yoluna davet ediyoruz. Biz nasıl Peygamberimizin ve peygamberlerin varisi isek bizim müftülüklerimiz de Peygamber Efendimizin diyanet işlerini yönettiği Mescidi Nebevi’nin varisidir. Bugün, ülkemizde bin 1003 noktada Peygamber Efendimizin Mescidi Nebevi’sinin şubeleri vardır. Bizler de ülkemizdeki 1003 müftülüğümüzden yönetmiş olduğumuz diyanet hizmetleriyle, 90 bin camimizden 30 bin Kur’an kursumuzdan; Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki hizmetleri söylüyorum sadece. Hakk’a çağırmak, iyiliği emretmek, kötülükten menetmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

“HERHANGİ BİR KONUDA SIKINTISI OLAN GELSİN”

“Derdi olan herhangi bir konuda sıkıntısı olan dini ve manevi konular başta olmak üzere buyursunlar” diyen Erbaş, “Müftümüz başta olmak üzere, vaizlerimiz, hocalarımız, onların derdini paylaşacaklar ve onların içinde bulundukları o sıkıntıları ortadan kaldırmak için elinden gelen gayreti gösterecekler” ifadeleri kullandı.