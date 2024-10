AC Milan teknik direktörü oyuncularına ateş püskürdü

AC Milan’ın teknik direktörü Paulo Fonseca, Fiorentina karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından takımındaki penaltı atışlarını değerlendirdi. Fonseca, takımın belirlenmiş penaltıcısı olan Christian Pulisic'in yerine diğer oyuncuların penaltı kullanmasına tepki gösterdi.

"Penaltıcımız Pulisic, bunu herkes biliyor" diyen Fonseca, ESPN’e yaptığı açıklamada, "Neden oyuncuların fikir değiştirdiğini anlamıyorum. Bu durumun bir daha yaşanmaması gerektiğini oyunculara ilettim" ifadelerini kullandı.

MAĞLUBİYETİN KİLİT ANLARI: KAÇAN PENALTILAR

Maçın her iki yarısında da Milan lehine kazanılan penaltılarda, Theo Hernandez ve Tammy Abraham'ın vuruşları Fiorentina kalecisi David De Gea tarafından kurtarıldı. İlk yarıda kaçan penaltının ardından ikinci yarıda da penaltı kaçıran Milan, bu fırsatları değerlendiremeyerek maçtan mağlup ayrıldı. Christian Pulisic, ikinci yarıda attığı golle maçı eşitlemesine rağmen, Fiorentina'nın Albert Gudmundsson ile bulduğu gol mağlubiyeti getirdi.

PULİSİC SAKATLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Maçın 81. dakikasında oyundan alınan Pulisic hakkında da konuşan Fonseca, ABD'li yıldızın geçtiğimiz hafta bir kas sakatlığıyla mücadele ettiğini belirtti. Bu açıklama, Pulisic’in neden oyundan alındığına dair soruları da yanıtlamış oldu. Pulisic, bu sezon altıncı golünü kaydederken, Milan için önemli bir hücum gücü olmaya devam ediyor. Ancak, kaçan penaltılar ve sakatlıklar AC Milan’ın kritik maçta puan kaybetmesine yol açtı.

????????️ Fiorentina manager Palladino on David de Gea saving two penalties vs AC Milan:



“Trust me, he’s still a monster. He’s a top, world class player” ????????



pic.twitter.com/HTG8jpLoSJ