Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçirdi

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Temel Keskin, hastaneye sevk edildi.

İstanbul’da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan lig maçını Orhangazi ilçesinde terzi dükkanında arkadaşlarıyla izleyen Trabzonspor taraftarı evli ve 3 çocuk babası Temel Keskin, karşılaşmanın 30’uncu dakikasında fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Keskin yapılan müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması getirdiği belirtilen Keskin, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi ve yoğun bakımda tedaviye alındı.