Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçirdi

Kaynak: DHA
Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde oturan 55 yaşındaki Temel Keskin Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan derbi maçını izlerken aniden fenalık geçirdi.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Temel Keskin, hastaneye sevk edildi.

İstanbul’da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan lig maçını Orhangazi ilçesinde terzi dükkanında arkadaşlarıyla izleyen Trabzonspor taraftarı evli ve 3 çocuk babası Temel Keskin, karşılaşmanın 30’uncu dakikasında fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Keskin yapılan müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması getirdiği belirtilen Keskin, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi ve yoğun bakımda tedaviye alındı.

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