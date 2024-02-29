Acil servise kaldırılan yaşlı kadın hastanenin çöp konteynerinde ölü bulundu

La Provence gazetesinin haberine göre, Fransa’da yaşayan 85 yaşındaki demans hastası kadın, nöbet geçirdiği için 23 Şubat tarihinde kızı Claudine tarafından Aix-en-Provence şehrindeki bir hastanenin acil servisine kaldırıldı.

23 Şubat gecesi hastaneden kaybolduğu aileye bildirilen yaşlı kadın, 25 Şubat tarihinde aynı hastanenin bodrum katında yer alan çöp konteynerinde, kızı tarafından ölü bulundu.

ANNESİNİN YANINDAN 1 SAAT AYRILDI OLANLAR O ANDA OLDU

Demans hastası yaşlı kadını hastaneye getiren kızı Claudline, annesinin tedavisi sürerken içecek almaya gittiğini, yaklaşık bir saat sonra döndüğünde ise annesinin acil servisteki yerinin değiştirildiğini söyledi.

Hemşirelere sorduğunda, kendisini annesinin tedavi gördüğü bölüme alamayacaklarını söylemesi üzerine eve dönen Claudine, hastaneden gelen telefonla annesinin kaybolduğunu öğrendiğini aktardı.

HASTANENİN KAMERALARA ERİŞİM İZNİ YOK

Hastaneye gelen Claudine, hastane yönetiminden güvenlik kameralarına bakmasını talep etti. Hastane yönetimi güvenlik kameraları ile ilgilenen çalışanın izinde olduğunu ve kameralara erişim şifresinin kendilerinde bulunmadığını iletti.

ANNESİNİ SOSYAL MEDYADAN ARAMAYA BAŞLADI

Kadının kızı Claudine, hastane çevresinde ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak kayıp annesini aramaya koyuldu. İtfaiye görevlisi kuzeni ile hastanenin yakınlarında aramalarını sürdüren Claudine, 25 Şubat'ta hastanenin bodrumundaki çöp konteynerinde annesinin cansız bedenini buldu.

Gerçekleşen vahim olay sosyal medyada tepki toplarken, Aix-en-Provence Savcılığı soruşturma başlattı. Claudine, annesinin ölümünden güvenlik kameralarına erişim sağlamayan hastaneyi sorumlu tutuyor.