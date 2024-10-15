Acil servisler hastalarla doldu taştı! Bu belirtiler varsa dikkat

Son dönemde viral enfeksiyonlarda artış yaşanıyor. Uzmanlar, ateş yüksekliği, öksürük, balgam, nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gördüklerinde mutlaka bir doktora başvurmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

ACİL SERVİSLER HASTALARLA DOLDU

Havaların soğuması ve okulların da açılmasıyla grip vakalarında, gribal sendromu olan hastalarda artış meydana geldiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, Özellikle acil servislere başvuran, bir polikliniğe başvuran, ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, kuru öksürük, halsizlik şikayetleriyle gelen çok sayıda hem çocuk hastamız hem de yetişkin hastamız mevcut.

BELİRTİLER VARSA DOKTORA GİDİN

Bu dönemde eğer ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, eklem ağrıları gibi gribal semptomlarınız varsa çok da fazla göz ardı etmemeniz gerekiyor ve mutlaka bir doktora başvurmanızda fayda var.

İNATÇI ATEŞİ ÖNEMSEYİN

İnatçı bir ateş yüksekliğiniz varsa, 48 saatten uzun süren 38-38,5 derecelerde ateş yüksekliğiniz varsa, öksürük, balgam, nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi şikayetleriniz geçmiyor aksine artıyorsa, bir özel hastalığınız varsa, özellikle diyabet, hipertansiyon, astım, KOAH, alerji gibi değişik kronik hastalıklarınız varsa, çok fazla evde durmadan bir doktora başvurmanızda fayda var.

KALABALIK ORTAMLARA DİKKAT

Bu aralar hem covid hem influenza hem de diğer viral enfeksiyonların görülme sıklığında bir artış olduğunu söyleyen uzman doktor, "Özellikle okulların açılmasıyla çocuklar birbirine bu hastalığı çok kolay bulaştırıyor” dedi.

Özellikle hapşırma, öksürme, yakın temas, kapalı ortamlarda enfeksiyonlar kişiden kişiye çok rahat bulaşabilir.

Hapşıran, öksüren, ateşi olan kişilerle çok fazla temas etmemeliyiz. El yıkama, kapalı ortamlarda maske kullanımı gibi tedbirler alınmalı.