Açılımcılarda 'DEM' çatlağı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan açılım sürecinde son olarak Meclis ayağı devam ediyor. Ancak Meclis’te DEM Partili Meral Danış Beştaş, “Eğer Komisyon İmralı’ya gitmeyecekse Öcalan gelsin” sözleri ise açılımcılar tarafından eleştirildi. Yandaş medya Yeni Şafak, Beştaş’ın yorumuna, Ankara kulislerinde süreci sabote etme ve hedefinde çıkarma şeklinde yorumlar yapıldığını manşete taşıdı.

SÜREÇ TİYATROSU

Bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çağrısıyla başlayan açılım tiyatrosunu AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ diye tanımlama yapmıştı. Süreç tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşının örgüte fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silah yakmasıyla devam etti.

"ÖCALAN GELSİN" ÖNERİSİ

Süreç tiyatrosunun Meclis ayağında ise DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş önceki gün yaptığı açıklamada, “Eğer Komisyon İmralı'ya gitmeyecekse Öcalan gelsin. Herkesin geldiği gibi kendisi de komisyonun önünde beyanlarını açıklayabilir. Görüşlerini paylaşabilir” ısrarını dile getirdi.

YANDAŞ MEDYA: DEM KOMİSYONU SABOTE EDİYOR

Bu ısrar ise yandaş medya Yenişafak’tan tepki sesleri geldi. “DEM komisyonu sabote ediyor” başlığıyla çıkan manşette, DEM Parti'nin talebindeki ısrarı, Ankara kulislerinde süreci sabote etme ve hedefinde çıkarma şeklinde yorumlandı. Kaynakların, “Meclis, Öcalan'ın ayağına gidecek” ya da “Öcalan, komisyonu ayağına çağırdı” yorumlarına neden olabileceğini ifade ederek, “DEM Parti'nin bu izlenimi oluşturmasına izin verilmemeli, çünkü Öcalan'la görüşme bu iş yanlış algısını körükler” şeklinde konuşmalara neden olduğu haberde aktarıldı.