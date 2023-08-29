Açlıktan köye inip tele takılan ayı 2 saatlik operasyonla kurtarıldı

Artvin'de açlıktan köye inen ayı tellere takıldı. Köylünün ihbarı üzerine köye gelen Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ayıyı 2 saatlik operasyonla kurtardı.

KAYNAK: İHA
Açlıktan köye inip tele takılan ayı 2 saatlik operasyonla kurtarıldı

Artvin’in Şavşat ilçesinde aç kalarak köye inen ve tellere takılarak mahsur kalan boz ayı köylünün ihbarı üzerine ekipler tarafından kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.

2 SAATTE KURTARILDI

İlçeye bağlı Savaş köyünde yiyecek aramak için köye inen boz ayı, bir vatandaşın bahçesini çevirdiği tel örgülere takılarak mahsur kaldı. Sabahın erken saatlerinde ayının sesini duyan bölge halkı Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin uzaktan uyuşturucu iğnelerle sakinleştirdiği ayı, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla tellerden kurtarıldı.

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TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA BIRAKILDI

Ayı tedavisinin ardından kamyonetle, uygun bir noktaya götürülerek doğaya bırakıldı. Ayıyı kurtarma çalışmaları, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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"ACI İÇİNDE HAYKIRDIĞINI GÖRDÜK"

Sabah saatlerinde tarlaya giren ayının tele takıldığını ifade eden bölge halkından Mustafa Altun, “Yanına gittiğimizde ayının acı içinde haykırdığını gördük ve ekiplere haber verdik. Çalışma sonrası ekipler, ayıyı iğne ile uyuttuktan sonra telleri keserek kurtardılar. Ayı bizim yaşadığımız yerlere kadar iniyor. Yetkililerden buna bir çare bulmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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