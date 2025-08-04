Acun Ilıcalı ateşi yaktı

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Fenerbahçe yönetimindeki görevinden geçtiğimiz aylarda ayrılan Ilıcalı, hem Instagram hem de Twitter hesaplarından üç tane alev topu paylaştı.

???????????? — Acun Ilıcalı (@acunilicali) August 4, 2025

Ilıcalı'nın paylaşımıyla ilgili sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı. Bazı kişiler Fenerbahçe'nin transferi için bu paylaşımı yaptığını söylerken bazılarıysa konunun Hull City ile ilgili olduğunu iddia etti.

Bir kısmına göreyse paylaşımın nedeni Ilıcalı'nın sahip olduğu TV8 kanalı.