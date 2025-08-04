Acun Ilıcalı ateşi yaktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı ateşi yaktı

Acun Ilıcalı'nın sosyal medyada yaptığı ateşli paylaşım takipçilerini heyecanlandırdı. Paylaşımın Hull City için mi, Fenerbahçe için mi yoksa TV8 kanalı için mi olduğu merak konusu oldu.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Fenerbahçe yönetimindeki görevinden geçtiğimiz aylarda ayrılan Ilıcalı, hem Instagram hem de Twitter hesaplarından üç tane alev topu paylaştı.

Ilıcalı'nın paylaşımıyla ilgili sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı. Bazı kişiler Fenerbahçe'nin transferi için bu paylaşımı yaptığını söylerken bazılarıysa konunun Hull City ile ilgili olduğunu iddia etti.

Bir kısmına göreyse paylaşımın nedeni Ilıcalı'nın sahip olduğu TV8 kanalı.

acun.jpg

Son Haberler
Erdoğan, İngiltere Başbakanı'yla görüştü
Erdoğan'dan kritik temas...
Gazze'deki insanlık dramı derinleşiyor! 9 yaşındaki Meryem 10 kiloya düştü
Gazze'deki insanlık dramı derinleşiyor! 9 yaşındaki Meryem 10 kiloya düştü
Dia Saba Amedspor'a imzayı attı
Dia Saba Amedspor'a imzayı attı
Trump'tan Hindistan'a vergi açıklaması!
Trump'tan Hindistan'a vergi açıklaması!
Herkes yanında taşıyor yasaklanması an meselesi! Bakan duyurdu
Herkes yanında taşıyor yasaklanması an meselesi! Bakan duyurdu