Acun Ilıcalı o isme patladı: Fenerbahçe'nin başına gelmiş en büyük felaket

Hull City’nin sahibi ve fanatik Fenerbahçeli Acun Ilıcalı bir dönem sarı-lacivertlileri çalıştıran Vitor Pereira hakkında sert sözler ifade etti.

Portekizli teknik adamın Fenerbahçe için bir felaket olduğunu ifade eden Ilıcalı’nın sözleri şu şekilde:

“EN BÜYÜK FELAKET”

"Benim açımdan Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başına gelmiş en büyük felakettir. Bunu da açık açık söyleyeceğim. Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başına gelmiş en büyük felakettir ve ne acıdır ki iki kez geldi. Bir kere gelse onu da anlayacağım. Adam iki kere geldi”

“SEN MESSI’NİN OYUNDAN ALINDIĞINI GÖRDÜN MÜ HİÇ”

“Bir futbolcuyu, bir dünya yıldızını... Daha önce bunu Van Persie'ye de yaptı. 90'da Van Persie'yi oyuna almaya kalktı, Van Persie de ona 'Git yerine otur' dedi. Çünkü bir yıldız yönetimi diye bir şey vardır futbolda. Bugün hadi Lionel Messi'yi oyundan al bakalım. Sen Messi'nin oyundan alındığını gördün mü hiç”

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“YILDIZ KATİLİ”

“Ben Vitor Pereira'nın yıldız katili olduğunu düşünüyorum. İrfan Can falan cinnet geçirdi zamanında. Oyundan çıkarken cinnet geçirdi... Mesut Özil de bugün eğer normal sistem içerisinde durabilseydi, ona göre bir takım içerisinde olsaydı tutunurdu”

“OTURUP AĞLA YA”

“Adama zaten şuradan bakabiliriz, bizden önce ne yapmış? Fenerbahçe'de ne yaptı? Oturup ağla ya! Galatasaray maçında 40 metre top sürüp gol atıyor adam, deplasmanda gol atıyor. Frankfurt maçında deplasmanda gol atıyor biz bu adamı (Mesut Özil) oynatmadık. Bu adam (Pereira) oynatmıyor”