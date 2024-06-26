Acun Ilıcalı paraya mı sıkıştı. TV8 bono ihracıyla borçlanmaya gitti

Eğlence kanalı TV8 , 125 milyon lira nominal tutarlı 98 gün vadeli bonoda 26 Haziran-27 Haziran tarihlerinde talep toplamaya çıktı. TV8 TV Yayıncılık'ın bono ihracında basit faiz yüzde 58, bileşik faiz ise yüzde 71,44 olarak açıklandı.

TV8 İLK KEZ BORÇLANMA PİYASASINA ÇIKTI

Bloomberg HT'in aktardığı belgelere göre şirket 125 milyon lira tutarlı 98 gün vadeli bono ihracı için 26 Haziran'da talep toplamaya başladı, talep toplama yarın da sürecek.

İşlemler için ihraçta yetkili kuruluş İnfo Yatırım anlaşıldığı ve ihracın nitelikli yatırımcılara yapılacağı belirtildi.

Yatırımcı sunumunda Acunmedya'nın geçtiğimiz yıl 350 milyon dolarlık konsolide gelir yazdığı, çalışan sayısının 2 bin 100 olduğu ifade edildi. Sunumda TV8'in 2023 gelirinin ise 3,9 milyar lira olduğu açıklandı. Şirketin çalışan sayısı da 200 kişi olarak açıklandı.

Sunumda şirketin brüt karının geçen yılda 1,5 milyar lira olduğu, brüt kâr marjının ise yüzde 37 olduğu duyuruldu. Sunuma göre FAVÖK ise aynı dönemde 1,05 milyar lira olarak belirtildi. Bu dönemde FAVÖK marjı yüzde 27 olarak gerçekleşti.

Şirketin toplam varlıkları 2023 yılı itibariyle 2,5 milyar lira olurken, toplam finansal yükümlülükleri ise 1,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl şirketin net borç ise 523 milyon lira oldu.

Sunumda finansman bonosunun ihracının kullanımına ilişkin olarak "Şirket, borçlanma aracı ihraçlarından elde edeceği fonu ağırlıklı olarak likidite yönetiminde ve işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanacaktır" ibaresini yer verildi.