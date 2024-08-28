Acun Ilıcalı sessiz sedasız imzayı attırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı sessiz sedasız imzayı attırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Bayer Leverkusen'den Gustavo Puerta'yı transfer etti.

İngiltere Championship’te sezona istediği gibi başlayamayan Hull City transferde gaza bastı.

Turuncu-siyahlılar Bayer Leverkusen forması giyen Gustavo Puerta'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Hull City yaptığı açıklamada Kolombiyalı futbolcunun kiralık olarak transfer edildiğini duyururken anlaşmada satın alma opsiyonun da olduğu belirtildi.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City Championship’in ilk 3 haftasında 3 kez berabere kalarak 3 puan topladı. Hull City Lig Kupası’na ise birinci turda veda etti.

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