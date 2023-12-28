Acun Ilıcalı yeni yılın ilk bombasını patlattı. 2 Ocak'ta TV8'de başlıyor

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, 2024'ün ilk bombasını patlamaya hazırlanıyor. Ilıcalı, yeni yıla yeni programla başlıyor.

Medyaradar'da yer alan habere göre, hafta içi her sabah TV8'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" programı, 29 Aralık 2023 Cuma günü son kez izleyici karşısına çıkacak. Bu program yerine, 2 Ocak 2024 Salı sabahı TV8'de aynı saatlerde yeni bir magazin programı başlayacak.

Müge Dağıstanlı Erdoğan ile Gülşen Yüksel Salt'ın birlikte sundukları "2. Sayfa"nın yerine "Aramızda Kalmasın" programı başlayacak. Dağıstanlı'ya Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu eşlik edecek.

"2. Sayfa"nın, Gülşen Yüksel'in ayrılmak istemesiyle sona erdiği ifade edildi.