Acun Ilıcalı'ya kara liste tehlikesi

Fenerbahçe Asbaşkanı ve Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşide söylediği sözler nedeniyle Ferrari’sinden olabilir.

"FERRARİ ALIYORUM MAKSAT ARABA YENİLENSİN"

Katılımcılara paranın mutluluk getirmediğini söyleyen Ilıcalı, “Eğer 2 seçeneğiniz varsa ve bir tarafta para diğer tarafta mutluluk ağır basıyorsa mutluluğu seçin. Ferrari alıyorum maksat araba yenilensin. İlk Doğan’ımı aldığımda daha mutluydum...” ifadelerini kullandı

KARA LİSTEYE GİREBİLİR

Acun Ilıcalı’nın bu açıklaması sonrası sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ferrari’nin kendi marka değerine çok önem verdiğini hatırlatan bazı kullanıcılar İtalyan markanın Ilıcalı’dan arabasını geri alabileceğini veya kara listeye sokabileceğini iddia etti.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR DA AYNI HATAYA DÜŞMÜŞTÜ

Dünyanın en prestijli araba markalarından biri olan Ferrari daha öncesinde pek çok ismi ünlü marka imajına zarar verdiği gerekçesiyle kara listeye dahil edip arabalarını elinden almıştı.

Justin Bieber, Chris Harris, Nicholas Cage, 50 Cent ve Deadmau5 gibi ünlü isimler yaptıkları açıklamalar veya hareketler nedeniyle İtalyan marka tarafından kara listeye alınmıştı.