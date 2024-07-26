Acun Ilıcalı'ya kara liste tehlikesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'ya kara liste tehlikesi

Katıldığı bir söyleşide Ferrari'si hakkında konuşan Acun Ilıcalı için kara liste tehlikesi ortaya çıktı.

Fenerbahçe Asbaşkanı ve Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşide söylediği sözler nedeniyle Ferrari’sinden olabilir.

"FERRARİ ALIYORUM MAKSAT ARABA YENİLENSİN"

Katılımcılara paranın mutluluk getirmediğini söyleyen Ilıcalı, “Eğer 2 seçeneğiniz varsa ve bir tarafta para diğer tarafta mutluluk ağır basıyorsa mutluluğu seçin. Ferrari alıyorum maksat araba yenilensin. İlk Doğan’ımı aldığımda daha mutluydum...” ifadelerini kullandı

KARA LİSTEYE GİREBİLİR

Acun Ilıcalı’nın bu açıklaması sonrası sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ferrari’nin kendi marka değerine çok önem verdiğini hatırlatan bazı kullanıcılar İtalyan markanın Ilıcalı’dan arabasını geri alabileceğini veya kara listeye sokabileceğini iddia etti.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR DA AYNI HATAYA DÜŞMÜŞTÜ

Dünyanın en prestijli araba markalarından biri olan Ferrari daha öncesinde pek çok ismi ünlü marka imajına zarar verdiği gerekçesiyle kara listeye dahil edip arabalarını elinden almıştı.

Justin Bieber, Chris Harris, Nicholas Cage, 50 Cent ve Deadmau5 gibi ünlü isimler yaptıkları açıklamalar veya hareketler nedeniyle İtalyan marka tarafından kara listeye alınmıştı.

unnamed.jpg

İlgili Haberler
Galatasaray mahkemeye gidiyor
Galatasaray mahkemeye gidiyor
Milli takımda Vargas depremi. Video çıktı ortalık karıştı
Son Haberler
Beşiktaş gözünü Spor Toto'ya dikti Spor
Beşiktaş gözünü Spor Toto'ya dikti
Dev arap firması Türkiye'nin ünlü şirketini satın aldı Ekonomi
Dev arap firması Türkiye'nin ünlü şirketini satın aldı
Samsun'da uyuşturucudan 17 kişi yakalandı Gündem
Samsun'da uyuşturucudan 17 kişi yakalandı
Bursaspor'u bırakıp Pendikspor'a gitti Spor
Bursaspor'u bırakıp Pendikspor'a gitti
Samsun'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Dörtyol’da elektrik panosu yandı Gündem
Dörtyol’da elektrik panosu yandı
En yakın arkadaşım’ dediği Mehmet Şimşek'e veryansın etti. ‘Tek yaptığı sağdan soldan para bulmak!’ Ekonomi
En yakın arkadaşım’ dediği Mehmet Şimşek'e veryansın etti. ‘Tek yaptığı sağdan soldan para bulmak!’