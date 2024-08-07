Acun Ilıcalı'ya özel videosunu gönderdi. Dünya rekortmeni Türk gözünü Survivor'a dikti

Serbest dalışta 3 kez dünya şampiyonu olan Milli sporcumuz Cenk Devrim Ulusoy'dan sürpriz bir hamle geldi.

Nefes eğitmenliği yapan dünyaca ünlü serbest dalışçı sosyal medya hesabından çektiği bir video ile gündem oldu.

Cenk, Acun Ilıcalı'nın dünyaca ünlü yarışma programı Survivor'a katılmak istediğini açıkladı.

Özellikle vefat eden babasının sıkı bir Survivor tutkunu olduğunu belirten Milli sporcu, "Survivor'da kazanacağım şampiyonluğu babama ithaf edeceğim" dedi.

İşte Cenk Devrim Ulusoy'un sözleri:

Arkadaşlar, merhaba. Evet, gerçekten çok güçlü bir karar aldım. Güçlü bir projenin içerisinde umarım geri alırım. Survivor'a katılma kararı aldım. Bu tabii ki benim kararım.

Umarım da Survivor ekibi de bu kararımı değerlendirir. Ve beni kendi projenin içerisine katar. Evet, bu zamana kadar beni sporcu kimliğimle tanıyorsunuz. Sporcu kimliğinin içerisinde yaptığım spor dalığı içerisinde birçok dünya şampiyonluğu, dünya rekoru, Avrupa şampiyonlukları ve Avrupa rekoru var.

Ama ben bu sporun içerisine de en gibi gören bir karakterim. Çünkü bir dalışım sırasında maalesef hayatımı kaybettim. Ve ondan sonra tekrar hayata geri dönerek de Nepal, Hattan ve Kathmandu'da kalarak bir şekilde fiziksel üstünlüğümü tekrar geri aldım.

Ve bu yıl içerisinde Türkiye rekorlarına ve dünya şampiyonluklarına tekrar da alabilmek için mücadele etmeye başladım. Hayat hep bir mücadele içerisine geçti. Sağlık noktasında gibi gördüm. Normal sportif nokta içerisinde gibi gördüm.

Ama maalesef, manen en gibi gördüğüm zaman benim kadir gecesinde, bu yıl içerisinde kadir gecesinde babamı kaybettiğim anda. Herkes gibi büyük bir kitleye ulaşan, önemli bir proje olan Survaivre izleyenlerden birisi de benim babamdır.

Ve babam her seferinde bana şunu söylüyordu. Her izlediğinde oğlum ne zaman katılacaksın ve zaman seni orada göreceğim. Evet, zaman inanıyorum ki bu zaman. Ve bu zaman dilimi içerisinde yaptığım bütün dalışlarımı, aldığım bütün başarıları babamaya itha ben yapıyorum.

Ama en önemsi acım medya ailesi içerisinde yer alabilirsem bu projere yani bu güçlü Survivor projesinde yer alabilirsem ki istiyorum şampiyonuna uzanan bir yol aletası çizeceğim. Ve aldığım her bir şampiyonlukta bunu babama ithaf edeceğim.

Kendinize çok çok iyi bakın, görüşmek üzere.

CENK DEVRİM ULUSOY KİMDİR?

Cenk Devrim Ulusoy 1973’te İstanbul’da doğdu.

Milli sporcu hayatını sadece spora adadı.

Cenk’in en çok sevdiği dal yüzme sporu idi ve kariyeri serbest dalışla devam etti.

Cenk uzun yıllardır yıldır serbest dalış sporuyla uğraşıyor.

Kariyeride 11 tane resmi dünya rekoru, 3 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği, 2 Avrupa şampiyonluğu, ve 2 Avrupa rekoru bulunuyor.