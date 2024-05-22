Acun Ilıcalı'ya RTÜK müdahalesi

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'ya RTÜK müdahalesi

RTÜK’ün 21 Ekim 2021 tarihli kararı Acun Ilıcalı'yı kahretti.

UEFA Konferans Ligi finalinde Alman devi Bayer Leverkusen ile İtalyan ekibi Atalanta kozlarını paylaşacak.

Nefes kesecek olan final maçı 29 Mayıs Çarşamba günü (Bugün) saat 22.00’de Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

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DEV FİNAL ŞİFRESİZ KANALDA

Kritik karşılaşma için taraftarlar bekleyişe geçerken herkesi sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Avrupa liglerinin yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı Final maçının TV8,5’tan şifresiz olarak yayınlanmasına karar verdi.

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RTÜK'ÜN KARARI SEBEP GÖSTERİLDİ

Acun Ilıcalı’nın bu kararı hem sevinç hem şaşkınlık yaratırken şifresiz yayınlanma kararının RTÜK’ün 21 Ekim 2021 tarihinde aldığı karar nedeniyle ortaya çıktı.

RTÜK söz konusu tarihte aldığı kararla final maçlarının şifresiz yayınlanması gerektiğine hükmetmişti

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