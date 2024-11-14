Acun Ilıcalı'ya soğuk duş! Kanalı devredildi

TV8'in sahibi, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya, yaklaşık bir yıl önce İsviçre merkezli medya grubu Highlight Communications'ın iştiraki olan Sport1 kanalının yüzde 50’sini 30 milyon euro ödeyerek satın almıştı.

Şirketin diğer yarısı hisseni de Medien AG almıştı.

Alman haber siteleri meedia.de ve teltarif.de’ye göre, Acun Ilıcalı’nın ortaklık kurduğu İsviçre merkezli bu kanal devredildi.

Atarılan bilgilere göre Sport1 ve eSPORTS1 kanalı, Sportdigital1+ ve eSportsONE olarak yayın hayatını sürdürecek.

Sport1 platformu iki lineer TV kanalı Sport1 ve eSPORTS1'u da devretme kararı aldı.