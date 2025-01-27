Adalar’daki müsilaj tehdidi böyle görüntülendi

Kaynak: İHA
Adalar’daki müsilaj tehdidi böyle görüntülendi

Marmara Denizi'nde çevre felaketine yol açan müsilaj tehdidi yeniden yüzeye çıktı.

Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük bir çevre felaketine yol açan müsilaj (deniz salyası) tehdidi, yeniden yüzeye çıktı. Son günlerde Adalar çevresinde gözlemlenen müsilaj, dron ile havadan görüntülendi.

musilaj.jpgHalk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu. Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Adalar'da da görülmeye devam ediyor. Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka dron ile havadan görüntülendi.

17 yıldır Büyükada'da yaşadığını söyleyen Meral Kaya, "Ben müsilaj yüzünden sadece ayağımı sokuyorum. Denize girmekten korkuyorum, hastalıktan korkuyorum. Kendimi korumak için kirli denize girmiyorum" dedi.

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