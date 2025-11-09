Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kobani Davası'ndan tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM'in verdiği hak ihlali kararının kesinleşmesiyle ilgili olarak ikinci kez konuştu. Açıklamasında, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına uymayan bir ülkeyiz' şeklinde bir genelleme yapılıyor. Bu doğru değil. Bütün ülkelerin uymadığı kararlar var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin karara uyma ortalaması yüzde 79. Türkiye'nin uyma oranı ise yüzde 91" ifadelerini kullanan Tunç, "Mahkeme ne karar verecek hep beraber bekleyeceğiz" dedi.

Tunç'un açıklaması akıllara Avrupa Komisyonu'nun 4 Kasım'da yayınladığı 2025 Türkiye Raporu'nu getirdi. Raporda, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye'ye ilişkin demokratik standartların, hukukun üstünlüğünün, yargının bağımsızlığının ve temel haklara saygının sürekli olarak kötüye gitmesine ilişkin ciddi endişelerinin giderilmediği belirtilmişti.

'YARGI BAĞIMSIZLIĞI ZEDELENMEKTE...'

Yargı alanında gerileme olduğu ve yapısal eksikliklerin giderilmediği ifade edilen raporda, "Yargı, yürütmenin kontrolü altında olmaya devam etmekte, bu ise hem yargı bağımsızlığını zedelemekte hem de yargı kararlarının niteliğini olumsuz etkilemektedir. Yargı organları, muhalefet temsilcileri ve seçilmiş yetkilileri hedef alarak seçici bir şekilde hareket etmiş, buna karşılık iktidar koalisyonundaki yetkililere yönelik benzer işlemlerden kaçınmıştır. Bu durum, yargı süreçlerinin tarafsızlığına dair şüpheleri artırmış ve hukuk sistemine duyulan kamu güvenini tarihinin en düşük seviyesine indirmiştir. AİHM'in bazı kararları hala uygulanmamış ve bazı mahkemeler ise Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını yerine getirmeyi reddetmekte. Bu durum, sistemin bütünlüğünü ve işleyişini zedelemekte" değerlendirmesine yer verildi.

'TÜRKİYE'DEKİ BAZI MAHKEMELER ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARLARINI YERİNE GETİRMEYİ REDDEDİYOR'

Raporda, "Seçilmiş muhalefet belediye başkanlarının yargılanması ve görevden alınması, bazılarının yerine kayyum atanmasıyla yerel demokrasi daha da zayıflamıştır" ifadelerine yer verilirken, yargı alanıyla ilgili, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) bazı kararları hala uygulanmamış ve bazı mahkemeler ise Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını yerine getirmeyi reddetmekte. Bu durum, sistemin bütünlüğünü ve işleyişini zedelemekte" tespiti yapılmıştı.

Öte yandan Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı için 25 Nisan 2022’de tutuklanan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs 2023’te yapılan genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçildiği halde tahliye edilmedi.

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iki karara önce yargılamayı yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin sonrasında da Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin direnmesi nedeniyle Atalay, yaklaşık 3 yıldır cezaevinde.