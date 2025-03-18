Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmralı itirafı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmralı itirafı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan teröristbaşı Öcalan'ın Nevruz Bayramı'nda nasıl bir çağrıda bulunacağını açıkladı. Ayrıca Tunç, İmralı'da video kaydı alındığı iddialarını da cevapladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yılmaz Tunç, teröristbaşı Öcalan'ın Nevruz Bayramı'nda nasıl bir çağrıda bulunacağını açıkladı. Tunç, "Mektup gönderebilir, telefon ile görüşebilir. Bunlar mevzuatta olan hususlar. Ama bir video ile canlı bağlantı ile temas kurması söz konusu değil." dedi. Teröristbaşının DEM Parti heyetiyle birlikte İmralı'da oturduğu masada bir yaka mikrofonu olması dikkat çekmişti. Görüşmede video kaydı alındı iddiasına ise Tunç, ""Orada fotoğrafı da çekildi videosu da alındı." dedi.

"ORADA FOTOĞRAFI DA ÇEKİLDİ VİDEOSU DA ALINDI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan açılım sürecinde DEM ile Öcalan görüşmesinde 'PKK'nın silah bırakma' çağrısı çıkmıştı. İmralı Cezaevi’nden paylaşılan fotoğrafta teröristbaşının DEM Parti heyetiyle birlikte oturduğu masada bir yaka mikrofonu olması dikkat çekmişti. Görüşmede video kaydı alındı iddiası ise gündeme oturmuştu. Bakan Tunç iddialara yanıt verdi. Tunç, "Orada fotoğrafı da çekildi videosu da alındı. Video tamamen devletin güvenlik ve istihbaratı açısından çektiği bir video" ifadelerini kullandı.

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"VİDEO İLE CANLI BAĞLANTI İLE TEMAS KURMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tunçeröristbaşı Öcalan'ın Nevruz Bayramı'nda nasıl bir çağrıda bulunacağını ise açıkladı. Tunç, "Mektup gönderebilir, telefon ile görüşebilir. Bunlar mevzuatta olan hususlar. Ama bir video ile canlı bağlantı ile temas kurması söz konusu değil. Nevruz’u kutlamak için bir mektup gönderecekse zaten o mektup bu çağrının ruhuna uygun olması lazım ki yoksa çağrının bir anlamı kalmaz" şeklinde konuştu.

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