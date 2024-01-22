ADANA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 22 Ocak 2024 / 00:01



İ L A N

DOSYA NO : 2022/657

KARAR NO : 2023/284

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 08/09/2022 tarihli, 2022/21488 esas sayılı iddianamesiyle sanıkların Türk Ceza Kanunu 86/2,53/1 sevk maddeleri gereğince Basit Yaralama suçundan cezalandırılmaları talebiyle açılan kamu davası sonucunda verilen Mahkememizin 30/05/2023 tarih ve 2022/657 esas 2023/284 karar sayılı gerekçeli kararı, P.T.T Mah. 3673 Sk. No:25 Yüreğir/ Adana adresinde ikamet eden, MHasan ve Hanım oğlu, 01/01/1985 ADANA doğumlu, Katılan Mehmet İLYA (TC Kimlik No:10681435794) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.