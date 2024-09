Adana Demirsporlu Semih Galatasaray maçına neden farklı renkte kramponlarla çıktığını açıkladı

Süper Lig'de Adana Demirspor, evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Galatasaray, mücadeleyi 5-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Adana Demirspor'un kaptanı Semih Güler, Galatasaray karşısında farklı renkte krampon giyerek çıktı.

Biri kırmızı, diğeri ise mavi renkte kramponla sahaya çıkan Semih Güler'in bu tercihi tartışma konusu oldu.

TÜMER METİN'DEN KRAMPON YORUMU

TV100 kanalında yorumculuk yapan eski futbolcu Tümer Metin, Semih Güler'in farklı renkte çıktığı kramponlar hakkında konuştu.

Tümer Metin, "Bu akşam bir görüntüye takıldım. Adana Demirspor'da Semih Güler. Ben bunu hayatımda ilk kez gördüm. Oyuncuların kendilerine fazla şekil, değişik imaj çabaları ayyuka çıkmaya başladı artık. Görüntü çok rahatsız etti beni. Bir ayakkabı kırmızı, bir ayakkabı mavi. Niye abi niye? Bana biri açıklasın." ifadelerini kullandı.

Tümer Metin'in bu açıklaması üzerine sessizliğini bozan Semih Güler, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda neden farklı renkli kramponlar ile sahaya çıktığını açıkladı.

SEMİH GÜLER'DEN FARKINDALIK MESAJI

Adana Demirspor'un 29 yaşındaki kaptanı Semih Güler, krampon renklerinin down sendromlu bireylere farkındalık yaratmak amacıyla yaptığını ifade ederken, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

''Down sendromu, bireylerin farklılık gösteren bir kromozom yapısına sahip olmalarından kaynaklanan bir genetik durumdur. Down sendromlu bireyler yaşamın her alanında sevgi, saygı ve eşit fırsatlara sahip olmalıdır.

Güzel kızım başta olmak üzere tüm Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için dün farklı renklerde kramponlarla sahaya çıktım.

Farklılıklar güzeldir, Down sendromlu bireylerin her yaşta ve konumda karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele edip onların haklarını korumak hepimizin görevi olmalıdır.

#rengimizbelliolsun''

TÜMER METİN'E TEPKİ

Tümer Metin'in sözlerine sosyal medya üzerinden tepki gösteren Semih Güler, "Bilmeden, araştırmadan, dinlemeden konuşmak ne kadar kolay. Yazık." paylaşımını yaptı.

Semih Güler'in bu açıklaması, taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin dikkatini çekerken, destek mesajları yağdı.