Elazığ’da şaşırtan olay: Trafikte yürekleri ağza getirdi

Olay, merkez Hicret Mahallesi'nde yaşandı. Dün akşam saatlerinde yaşanan ilginç olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bir kişi aracının kaputuna oturarak önündeki başka bir aracı ayağıyla itmeye çalıştı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından hayretle izlenirken, cep telefonlarıyla o anı kaydettiler.

Görüntülerde olayın yaşandığı sırada, kaputta oturan kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan ve oldukça tehlikeli bir şekilde hareket ettiği görüldü. Kaput üzerindeki kişinin, adeta bir halat gibi araç ile önündeki aracı hareket ettirdiği görüldü.