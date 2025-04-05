Kayseri'de cezaevi firarisi yakalandı

Kaynak: İHA
Kayseri'de cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda "hırsızlık" ve "yağma" suçlarından aranan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda "hırsızlık" ve "yağma" suçlarından aranan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; hakkında "hırsızlık" ve "yağma" suçlarından toplam 20 Yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.K. (34) saklandığı adreste yakalandı. H.K.; işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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