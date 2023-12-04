ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 04 Aralık 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1006 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1006 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Adana ili Çukurova ilçesi Toros Mah. 6312 Ada 6 Parsel B Blok 7. Kat 15 Numaralı Bağ. Bölüm olan taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtıldır. Bu taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş olup, A ve B Blok 2 bodrum kat+zemin kat+ 13 normal katlı taşınmaz Kuzey-Doğu-Güney cepheli)'dir. Taşınmaz Mehmet Kartal Bulvarı'na cepheli konumda, Hayal Park'ın 20 M doğusunda, Necip Fazıl Kısa Kürek İlk Okulunun 240 M batısında ahmet Sapmaz Bulvarı'nın 430 M batısında Sezer Hastanesi'nin 350 M batısında Buhara orta Okulunun 250 M güney-batısında bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinin tamamen yüksek katlı binalar ile yapılaşmış olması, taşınmazın çevresinde iş yerlerinin, okulların, parkların olması, taşınmazın şehre yakın o lması, ekonomik durumunun yüksek olan kişilerin kaldığı bölge olması, belediyenin ve diğer kuruluşların tüm hizmetlerinden yararlanıyor olması gibi özellikleri taşınmazın değerine etki eden vasıf ve unsurlardır. Taşınmaz betonarme karkas şeklinde 4/C sınıfında 2 bodrum kat, zemin kat+13 normal katlı olarak yapılmış olup, taşınmaz daire kat irtifakı projesine her kat 2 Daire, 3 cepheli, 4oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo (çift banyo), wc ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Söz konusu daire mahallinde yapılan ölçümde 170 M2 brüt 124 M2 net oturum alanlı olup, 4 oda , salon, cantre ve hol yerler parke kaplıdır. Dairenin duvarları saten boyadır. Dairenin kapıları Amerikan panel kapı olup, pencereler ve balkon kapısı pvcdir. Mutfak yer parke duvar saten boyadır. Mutfak dolabı hazır mutfak olup, tezgah üstü mermerdir. Banyo yerleri seramik, duvarları fayans kaplamadır. Banyoda klozet, küvet ve ayaklık bulunmaktadır. Yatak odası banyo yer seramik duvar fayanstır. Yatak odası banyoda lavabo bulunmaktadır. Wc yerleri seramik, duvarları fayans kaplamadır. Wc de alaturka hela taşı ve asma lavabo mevcuttur. Dairede kartonpiyer, vestiyer kat kaloriferi, doğal gaz bulunmaktadır. Dairenin giriş kapısı panjur demir kapı ve çelik kapıdır. Dairenin elektrik ve su tesesitı faaliyettedir. Taşınmaz çift asansörlüdür.

Adresi : Toros Mah. 78114 Sok. Hayal Park Apt. B/ Blok 7.Kat D:15 Çukurova / ADANA

Yüzölçümü : 4.535,00 m2 - Mesken : 170 M2 brüt - 124 M2 net

Arsa Payı : 40/2400

İmar Durumu :İnşaat tarzı Max Taks= 0,40y ayrık yapı nizamlı Hmax=Serbest E=2,00 Yoğunluklu konut alanı

Kıymeti : 2.578.213,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.