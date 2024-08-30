Adana'da 13 yıl hapsi bulunan suçlu yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da 13 yıl hapsi bulunan suçlu yakalandı

Adana'da kasten öldürme suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Adana'da, kasten öldürme suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Seyhan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan Cuma Abdullah Öz'ü yakalamak için operasyon başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, ekipler hükümlünün izini sürerek Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş hanında saklandığını tespit etti.

Hükümlü, burada yakalanarak polis merkezine götürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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