Adana’da cinnet getiren koca dehşet saçtı

Adana’da cinnet getiren şahıs boşanma aşamasındaki karısını öldürürken, halasını ve 2 kayınbiraderini de yaraladı. Eşi tarafından tabancayla vurulan kadının akrabasına “Çocuklarım sana emanet” sözleri yürekleri dağladı.

Adana’da cinnet getiren koca dehşet saçtı

(İHA) Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, U.C., babasının evinde olan boşanma aşamasındaki eşi Burcu Cöddü’nün yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya Burcu Cöddü’nün kardeşleri Süleyman Ş. ve Harun Ş. müdahil oldu.

Bu sırada U.C., yanında bulunan tabanca ile eşi Burcu Cöddü’yü göğsünden, halası Müzeyyen Ç.'yi göğsünden, kayınbiraderi Süleyman Ş.'yi bacağı ve kolundan, Harun Ş.'yi ise karnından vurdu.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SON SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Ağır yaralanan Burcu Cöddü, bir akrabasına yerde kanlar içerisinde yattığı sırada “Çocuklarım sana emanet” derken, akrabası da “Bakarım ben çocuklarına tamam” dedi.

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Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Burcu Cöddü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burcu Cöddü’nün cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayın şüphelisi U.C.'yi kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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