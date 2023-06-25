Adana'da iş merkezinde patlama ve yangın

Adana’da bir iş merkezinde bulunan kuyumcu atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama nedeniyle cadde ve çevre sokaklar trafiğe kapatıldı.

Adana'da iş merkezinde patlama ve yangın

Adana’nın Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Çakmak Caddesi’ndeki bir iş merkezinin dördüncü katındaki kuyumcu atölyesinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar binayı tahliye etti. Alevler kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradı.

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CADDE VE ÇEVRE SOKAKLAR TRAFİĞE KAPATILDI

DHA’nın aktardığına göre çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın da meydana geldiği iş merkezindeki alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler çalışma başlattı.

İş merkezinin bulunduğu cadde ve çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesinin ardından kuyumcu atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. (DHA)

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