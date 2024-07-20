Adana'da şarbon alarmı. Karantina başladı

Kaynak: İHA
Adana'da şarbon alarmı. Karantina başladı

Adana Feke'de şarbon hastalığı belirlenmesinin sonrasında köydeki tüm hayvanlar karantinaya alındı ve köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Özel kıyafetli ekipler köyde aşılama çalışmasına başladı.

Feke'ye bağlı Oruçlu Mahallesi'nde 17 Temmuz'da bir büyükbaş hayvanın ani ölümü sonra hayvandan numune incelenmesi için Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Yapılan incelemede hayvanda şarbon hastalığı olduğu kesinleşti.

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Bunun devamında Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tüm hayvanları karantina altına alarak aşılama çalışmasına girişti. Söz konusu köye hayvan giriş çıkışları da yasaklandı.

Feke İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler ilk adımda hayvanlara 11 bin doz aşılama yaptı.

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