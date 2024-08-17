Adana’da şarjlı bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: DHA
Adana’da şarjlı bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana’nın Kozan ilçesinde kaldırıma bırakılan şarjlı bisiklet, yoldan geçen bir şüpheli tarafından çalındı.

O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Tufan Paşa Mahallesi Fekeli Sokak’ta yaşandı. Ömer Gönül, iş yerine geldiğinde şarjlı bisikletini kaldırıma bıraktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, bisiklete binip hızla uzaklaştı. Dışarı çıktığında bisikletinin olmadığını fark eden Gönül, durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin bisikleti çaldığı anlar net bir şekilde görülüyor. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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