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Araçta uyuşturucu madde çıktı. "Gezmek için geldik" dediler

Adana polisinin durdurduğu hafif ticari aracın yedek lastik bölümünde 1 kilo 982 gram kokain ele geçirildi, araçta bulunan biri kadın iki kişi ise İstanbul'dan gezmek için geldiklerini uyuşturucudan da haberlerinin olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:30
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Adana'da uyuşturucu madde satan kişiler gezmek için geldik dedi

Araçta uyuşturucu madde çıktı. ''Gezmek için geldik'' dediler
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İHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe aldığı şüpheli bir hafif ticari aracı uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Arif A. (41) ile yanındaki Buket K.’nin (40) indirildiği araçta arama yapan ekipler, yedek lastiğin içinde 1 kilo üzerinde kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan Arif A., ifadesinde, gezmek için Adana’ya geldiklerini, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını söyledi.

Ekipler, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 7 uyuşturucu hap, 76 gram bonzai, 1,50 gram esrar ile 0,86 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda Nurcan K. ile Yusuf B. gözaltına alındı.

Her iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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