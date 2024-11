Adele sahnelere veda etti!

Adele yaklaşık iki yıl süren gösterilerinin finalini Las Vegas'taki ‘Weekends With Adele’ ile yaptı. Dünyaca ünlü şarkıcı 100’üncü konserinin finalinde sevenlerine gözyaşlarıyla veda etti.

Gelecekte müzik adına bir planı olmadığını söyleyen Adele, ‘’Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum. Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum” açıklamasında bulundu.

ADELE KİMDİR?

Adele Laurie Blue Adkins, 5 Mayıs 1988'de Londra, İngiltere'de doğmuş bir şarkıcı, söz yazarı ve prodüktördür. Güçlü ve etkileyici sesiyle tanınan Adele, duygusal şarkı sözleri ve sahne performanslarıyla dünya çapında büyük bir ün kazanmıştır. Müzik kariyerine 2008'de çıkardığı 19 albümüyle başlamış ve bu albüm ona "En İyi Yeni Sanatçı" ödülünü kazandırarak geniş bir dinleyici kitlesi edinmesini sağlamıştır.

2011 yılında yayımladığı 21 albümü, Adele'in kariyerinin dönüm noktalarından biri olmuş ve onu uluslararası bir fenomen haline getirmiştir. Albümdeki "Rolling in the Deep" ve "Someone Like You" gibi parçalarla büyük beğeni kazanmış ve dünya çapında 30 milyon kopya satmıştır. 21, altı Grammy Ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödül alarak müzik dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

2015'te çıkardığı 25 albümü de büyük bir başarıya imza atmış, albümdeki "Hello" şarkısı ise YouTube’da milyonlarca izlenme elde etmiştir. Adele, müziğiyle birçok prestijli ödül kazanmış ve tüm zamanların en çok satan sanatçılarından biri olmuştur. Şarkılarındaki samimi ve içten sözleriyle dinleyicilerin kalbine dokunan Adele, özellikle aşk ve kalp kırıklığı temalı şarkılarıyla tanınmaktadır.