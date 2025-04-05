Tacikistan Yüksek Mahkemesi darbecilerin cezalarını onadı

Tacikistan Yüksek Mahkemesi, darbe girişimi suçlamasıyla yargılanan eski siyasetçiler ve yetkililer hakkında verilen ağır hapis cezalarını onadı. Dava sürecinde yapılan temyiz başvuruları sonucunda mahkeme, ilk derece mahkemesinin verdiği kararların geçerliliğini korudu. Asya-Plus haber ajansının mahkeme sürecine katılanlar ve sanık yakınlarına dayandırdığı bilgilere göre, temyiz duruşmaları 1 ve 2 Nisan tarihlerinde Duşanbe’deki tutukevinde kapalı oturumlarla gerçekleştirildi.

İlk gün yaklaşık üç saat süren duruşmanın ardından hâkim, görüşmeleri ertesi güne bıraktı. İkinci gün, uzun süreli hapis cezalarına çarptırılan sanıkların avukatları, verilen kararların yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Ancak Yüksek Mahkeme, savunmaların ardından cezaların değişmeden devam etmesine hükmetti.

AĞIR CEZALAR, UMUTSUZ BEKLEYİŞ

Sanık avukatlarından biri, tüm mahkûmların ve avukatlarının konuşma ve savunma hakkını kullandığını belirtti. Ancak mahkeme, sunulan gerekçeleri yetersiz bularak ilk kararları aynen sürdürdü. Kararı değerlendiren mahkûm yakınlarından biri, "Zaten serbest bırakılacaklarını beklemiyorduk ama cezalarının hafiflemesini umut ediyorduk" diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Aynı kişi, mahkûmların ancak 90 ya da 100 yaşlarında tahliye edilebileceğini belirterek karamsar tabloyu özetledi.

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ESKİ BAKANLARA VE GAZETECİYE UZUN HAPİS CEZALARI

5 Şubat’ta yine Duşanbe’de bulunan tutukevinde yapılan yargılama sonucunda en ağır cezalar, eski Dışişleri Bakanı Khomrokhon Zarifi ve Demokrat Parti’nin eski lideri Saidjafar Usmonzoda’ya verildi. Her iki isme 27 yıl hapis cezası verildi. Devlet Güvenlik Komitesi’nden emekli Albay Jamshid Boboev 21 yıl, Demokrat Parti’nin eski başkan yardımcısı Ahmadshoh Kamilzoda ise 19 yıl hapis cezası aldı. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Akbarshoh Iskandarov, Sosyal Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Shokirdjon Khakimov ve KGB’den emekli Albay Nurakhmad Ganizoda ise 18’er yıl hapisle cezalandırıldı. Bu isimlerin dışında gazeteci Rukhshona Khakimova da 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İDDİALAR: VATANA İHANET VE ZORLA GÜÇ ELE GEÇİRME

Sanıkların büyük kısmı, vatana ihanet ve zorla iktidarı ele geçirme suçlarından hüküm giydi. Özellikle siyasi ve askeri geçmişi olan sanıkların eylemleri, devletin güvenliğine tehdit olarak değerlendirildi. Bu durum, Tacikistan yönetiminin benzer girişimlere karşı sert tutumunun bir yansıması olarak görülüyor.

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TEMYİZ SÜRECİ ZAMANINDA BAŞLATILDI

Kararların açıklanmasından sadece birkaç gün sonra, ilk temyiz başvurusu Yüksek Mahkeme’ye iletildi. Ardından diğer tüm sanıklar da yasal sürelere riayet ederek 17 Şubat’a kadar temyiz başvurularını tamamladı. Ancak mahkeme, yapılan hiçbir başvuruyu yerinde görmedi ve cezaların tamamı aynen korundu.

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BÖLGESEL ETKİ VE ULUSLARARASI GÖZLEM

Tacikistan’daki bu dava süreci, Orta Asya’da otoriterleşme eğilimleri ve muhalefete yönelik baskılarla ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Uluslararası insan hakları kuruluşları, kapalı kapılar ardında yapılan duruşmaların şeffaflıktan uzak olduğunu savunurken, Tacik yetkililer bu kararların devlet güvenliğini sağlamaya yönelik meşru adımlar olduğunu öne sürüyor.

Yargı sürecinin bu şekilde sonuçlanması, Tacikistan'da siyasi muhalefetin geleceği konusunda ciddi soruları da beraberinde getiriyor. Uzun yıllardır tek partiye yakın duran yönetim, bu kararla birlikte muhalefet üzerinde daha da güçlü bir kontrol kurmuş durumda.