Adenovirüs ve yaz COVID'ine karşı doğal yollarla beslenmenin önemi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, adenovirüslerin özellikle çocukları etkileyen bir virüs grubu olduğunu belirtti.

Çakır, "Adenovirüsler solunum yolu enfeksiyonlarından mide-bağırsak hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede hastalıklara yol açabilen bir virüs grubudur. Özellikle çocuklarda, havuzlar ve kirli su kaynakları aracılığıyla yayılır ve mide bulantısı, kusma, ishal gibi semptomlara neden olabilir" dedi.

Çakır ayrıca adenovirüs enfeksiyonlarının genellikle hafif seyrettiğini ancak bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde daha ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti: "Çocukların bağışıklık sistemlerini desteklemek için sağlıklı beslenme ve hijyen kurallarına dikkat etmek çok önemlidir. Çocuklara düzenli olarak ellerini yıkamayı öğretmek ve özellikle yaz aylarında temiz su kaynaklarında yüzmeye teşvik etmek enfeksiyon riskini azaltabilir. Ayrıca, yaz aylarında çocukların yeterince sıvı almasını sağlamak da önemlidir."

Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise propolisin içerdiği polifenoller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bir arı ürünü olduğunu belirtiyor.

Samancı şunları söyledi: "Propolis, güçlü antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahiptir ve enfeksiyonlara karşı doğal bir koruma sağlar. Arıların kovanlarını sterilize etmek için kullandığı gibi, bizler de propolisi vücudumuzun direncini artırmak ve hastalıklara karşı mücadelede kullanabiliriz. Bilimsel araştırmalar, propolisin virüs ve bakterilere bağlı solunum yolu enfeksiyonları ile mide ve bağırsak rahatsızlıklarına karşı etkili bir doğal arı ürünü olduğunu göstermektedir."