Toyota Land Cruiser'den tam 280 mm daha küçük olan araç, boyutlarıyla bizim ülkemiz geneli baz alınırsa hiçte mini bir araç değil.

Uzunluğu 4.575 milimetre Land Cruiser FJ'nin, genişliği 1.961 milimetre yüksekliğiyse tam 1.854 milimetre.

Aracın aks aralığıysa 2.581 milimetre.



Tasarımı çok şık görünen bu otomobil tam bir arazi aracı.

Büyük ve güçlü motoru, yerden yüksek yapısı ve her türlü duruma ayak uydurabilecek eklentileriyle oldukça güçlü bir profil çiziyor.

2.7 Litrelik dört silindirli motor 163 beygir güç ve 245 Nm tork üretebiliyor. 6 İleri tam otomatik şanzımanla kombine edilen araç arazide bile konforun zirvesini vadediyor.

Ülkemizde çok sayıda seveni olan Land Cruiser modelleri malesef son yapılan gümrük vergisi değişikleri sonrası ülkemize gelmesi çok zor olan otomobiller.

Ya ekstra %35 gümrük vergisine razı olacaklar ve fiyatları rakiplerinden çok yukarıda olacak.

Yada Türkiye otomobil pazarından tamamen çıkacaklar.

Markalarda bu son söylediğimiz Stratejiyi izleyecekler gibi görünüyor.

Ama her ne olursa olsun Toyota Land Cruiser FJ tek kelimeyle muhteşem görünen bir arazi aracı.

İç mekanı oldukça teknolojik olan yeni Toyota Land Cruiser FJ de Dijital kadranlar, büyük multimedya sistemi ve dijital klima kontrol ünitesi mevcut.