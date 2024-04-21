ADİLCEVAZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.ADİLCEVAZİCRA DAİRESİ
2020/4 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/4 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bitlis İl, Adilcevaz İlçe, ALACAATLI M. Mahalle/Köy, 107 Ada, 49 Parsel, Adilcevaz İlçe Merkezine ya ...
Adresi : Bitlis İli Adilcevaz İlçesi Alacaatlı Mah. 107 Ada 49 ParselAdilcevaz / BİTLİS
Yüzölçümü : 1.603,11 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.793.817,41 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 10:01
18/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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|BASIN NO: ILN02020176