ADİLCEVAZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 21 Nisan 2024 / 00:01

T.C. ADİLCEVAZİCRA DAİRESİ

2020/4 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/4 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bitlis İl, Adilcevaz İlçe, ALACAATLI M. Mahalle/Köy, 107 Ada, 47 Parsel, Adilcevaz İlçe Merkezine ya ...

Adresi : Bitlis İli Adilcevaz İlçesi Alacaatlı Mah. 107 Ada 47 Parsel Adilcevaz / BİTLİS

Yüzölçümü : 1.835,46 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.260.605,32 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 14:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2024 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 14:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 14:03

18/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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