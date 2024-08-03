Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

İLAN

ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/139 Esas

KARAR NO : 2024/296

Davacı TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalı Zeliyha ATABAY'a tebligat yapılamadığından ilanen tebligata karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

1-Adıyaman ili Merkez ilçesi Yeniköy köyü 30 parselde tapuya kayıtlı taşınmazın 28.11.2023 havale tarihli teknik bilirkişi ek raporunda A harfiyle ve kırmızı renk ile taranan 2.059,07 m2'lik yolun kamulaştırma bedelinin 327.103,86 TL olarak tespitine,

2-Kamulaştırma bedeli olarak mahkememizce tespit edilen ve davacı kurum tarafından Mahkememiz veznesine depo edilen 327.103,86 TL'den, Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/74 Değişik İş sayılı dosyasında acele el koyma bedeli olarak belirlenen 42.499,20 TL'nin mahsubu ile fark bedel olan 284.604,66 TL'nin dava tarihinden karar tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle 18.12.2023 tarihli ek hesap bilirkişi raporunda belirtilen miktarlarla derhal hak sahibi davalılara ödenmesine, bu hususta ilgili bankaya müzekkere yazılmasına,

3-Adıyaman ili Merkez ilçesi Yeniköy köyü 30 parsel sayılı taşınmazın 28.11.2023 havale tarihli teknik bilirkişi ek raporunda A harfi ile gösterilen ve kırmızı renkle taranan 2.059,07 m2'lik yolundavalıların taşınmaz üzerindeki hisseleri oranında İFRAZI ve davalılar adına olan tapu kayıtlarının İPTALİ ile mahallin son parsel numarasını takiben yol olarak kullanım hakkı davacı kuruma ait olmak üzere Hazine adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

karar verildiği,

Verilen karar ve davacı vekilinin mahkememiz iş bu dosyada verilen hükmü istinaf etmiş olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde hükmü istinaf etmesi ve istinaf dilekçesine karşı 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını sunması hususu,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071025