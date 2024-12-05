Adıyaman Gölbaşı’nda huzur operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman Gölbaşı’nda huzur operasyonu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde polis, ilçe genelinde asayiş ve trafik denetlemesi yaptı. Denetimlerde 4 araca idari para cezası uygulandı. 478 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 3 kaçakçı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün gece saatlerinde ilçenin belirli noktalarında asayiş, trafik ve huzur konuları kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde; 7 kıraathane kontrol edilip 478 kişi sorgulandı.

Polis ekipleri tarafından 104 araç üzerinde denetim gerçekleştirilerek bu denetimler sırasında 4 araca idari para cezası uygulandı. 1,66 promil alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye de adli ve idari cezai işlem uygulanıp, ehliyet motosiklet kullanan bir sürücüye ise idari para cezası uygulandı.

Uygulama kapsamında yapılan denetimlerde, bir kişiye göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. Ayrıca kimliği belirsiz 3 kaçak göçmen yakalanarak Adıyaman Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere işlemleri başlatıldı.

Adıyaman Gölbaşı’nda huzur operasyonu

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