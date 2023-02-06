Adıyaman'da 6 asırlık tarihi Ulu Camii deprem nedeniyle yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da da yıkıcı bir etkiye sebep oldu.



AA’da yer alan habere göre, Adıyaman il merkezinde yer alan ve 1506-1515 yılları arasında Dulkadirli Beyi Durak Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilen, bugünkü şeklini 1863 yılında alan tarihi Ulu Camii de yıkıldı.





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