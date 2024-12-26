Adıyaman'da heimlich manevrası eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli paramedik Adem Duru ve paramedik Orhan Haskul, hayat kurtaran heimlich manevrası eğitimini hem kurum personellerine hem de isteyen vatandaşlara düzenli olarak veriyor. Bu çerçevede Sincik İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü personelleri ve gönüllülerine ilk yardım farkındalık eğitimi düzenlendi.

Paramedik Adem Duru ve Orhan Haskul tarafından verilen eğitimde yetişkinlerde, çocuklarda, bebeklerde suni solunum ve kalp masajı teknikleri maketler üzerinde uygulamalı olarak gösterildi.

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Bilinç bozuklukları, yabancı cisim tıkanmaları (hemlich manevrası), şok pozisyonu ve koma pozisyonu konuları anlatıldı.