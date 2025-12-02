Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet kasasında bulunan 25 kilogram altın ve 55 kilogram gümüş çalındı. Soygunun ardından soruşturma başlatıldı. Adli emanet biriminin müdürü, babasının kanser tedavisi nedeniyle refakat iznine ayrılmasının ardından bir memur vekaleten görevlendirildi. Kasadan yüklü miktarda altın ile gümüşün kaybolduğunun tespit edilmesinin üzerine vekaleten bakan memur gözaltına alındı. Gözaltına alınan memur ifadesinde, adli emanet birimine çok sayıda hizmetlinin girip çıktığını belirterek kamera kayıtlarının incelenmesi talebinde bulundu.

KAMERALAR İNCELENİYOR

Adli emanetten çalınan yaklaşık 25 kilo altın, 55 kilo gümüşün tek seferde adliyeden çıkarılmasının mümkün olmayacağı iddiası üzerine kamera kayıtlarının kasım ayının başına kadar geriye dönük tarandığı öğrenildi. Olay kapsamında HTS ve BAZ kayıtlarının da incelendiği belirtildi.

EMANET BÖLÜMÜ HİZMETLİSİ İŞE DÖNMEDİ

Emanet bölümünde görevli olan bir hizmetlinin 1 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması gerekirken “ailevi problemlerim var, rapor alacağım” diyerek işe başı yapmadığı iddia edildi. Soruşturmada, hizmetlinin 19 Kasım’da Londra’ya gittiği ve beraberinde 25 kilogram altın ile 55 kilogram gümüşü yurt dışına götürmüş olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

VATANDAŞLIK OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLMİŞ

Adli emanette tutulan altın ve gümüşlerin, geçtiğimiz günlerde vatandaşlık operasyonu kapsamında ele geçirilen değerli eşyalar olduğu öğrenildi.