Adnan Oktar davasında dosyalar ayrıldı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar ve bazı sanıklar SEGBİS aracılığıyla katılırken, 9 tutuksuz sanık ve sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada sanık avukatları, avukatların mesleklerini icra ettikleri için yargılandıklarını ve bu durumun usule aykırı olduğunu belirterek, Adalet Bakanlığı’ndan izin alınmasını talep ettiler. Cumhuriyet savcısı, sanık avukatların avukatlık görevi sırasında işlendiği iddia edilen suçlar nedeniyle dosyalarının ayrılmasını ve Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasını talep etti. Mahkeme, sanıklar Arzu Gül, Ayşe Toprak, Burak Temiz, Sinem Mollahasanoğlu, Pelin Durmuş ve Tuğba Bal hakkında dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Savunma yapan tutuksuz sanık Esra Saraçoğlu, “Candan kardeşler 38 kiloya düştü ve tahliye edildiler. Bizimkiler cezaevinde aslan gibi duruyor. Allah bana Adnan Bey’i çıkardı. Ahlak anlayışımı benimseyen insanlarla karşılaştım. Beraatımı istiyorum” dedi. Duruşma, sanık ve tanık ifadelerinin alınmasına devam edilmesi için yarına ertelendi.