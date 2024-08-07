Adnan Oktar davasında flaş gelişme: Yunanistan sınırında yakalandılar

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kaçak durumda olan Mustafa Arular ve Serdar Suphi Togay isimli sanıkların, yasadışı yollardan Edirne, İpsala Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan'a geçiş yapmaya çalıştıkları belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunanistan sınırında görev yapan yetkililer tarafından geri gönderilen iki şahsın, Adnan Oktar liderliğindeki suç örgütüne üye olma ve ağır cinsel suçlar işleme iddiasıyla arandıklarını tespit etti. Aranan şahıslar, Arular ve Togay, gözaltına alındıktan sonra savcılığa sevk edildi ve buradaki işlemlerinin ardından tutuklama kararı verildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan ana dava için gerekli belgeler, mahkemeye ulaştırıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Oktar liderliğindeki suç örgütüne ilişkin görülen davada kararını verdi. Mahkeme, Oktar'ı çeşitli suçlamalar kapsamında toplam 891 yıl hapisle cezalandırdı. Ayrıca, örgüt lideri sıfatıyla Oktar, diğer suç ortaklarının eylemlerinden de sorumlu tutularak, onların cezaları dahil edilerek toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkûm edildi.

Firari sanıklar Serdar Suphi Togay ve Mustafa Arular ise atılı suçlardan dolayı hapis cezalarına çarptırıldı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını gözden geçirerek, Togay ve Arular da dahil olmak üzere bazı sanıkların hükümlerini bozdu ve dosyayı yeniden görüşülmek üzere yerel mahkemeye iade etti.