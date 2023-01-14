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Adnan Oktar’ın mahkemedeki cinsel ilişki yanıtı olay oldu. Kayıtlar yayınlandı

Mahkemedeki kayıtları yayınlanan Adnan Oktar'ın cinsel ilişki yanıtı gündem oldu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 12:08
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Adnan Oktar’ın mahkemedeki cinsel ilişki yanıtı olay oldu

Adnan Oktar’ın mahkemedeki cinsel ilişki yanıtı olay oldu. Kayıtlar yayınlandı
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Adnan Oktar mahkeme heyetinin "fıtık rahatsızlığı nedeniyle, cinsel ilişkiye giremediği, bu nedenle kadınları elle taciz ettiği" iddialarına verdiği yanıt ise olay oldu.

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılandığı davada, 12 Kasım 2020 tarihinde görülen duruşmaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Hakimin duruşmada sanık Oktar’a “fıtık rahatsızlığı nedeniyle, cinsel ilişkiye giremediği, bu nedenle kadınları elle taciz ettiği” iddialarını sorması üzerine Oktar'ın verdiği yanıt gündem oldu.

“KOÇ GİBİYİM”

Oktar, iddialara şöyle yanıt verdi:

"Olağanüstü bir insanım. Gökten indim gibi bir iddiam yok. Cinsel gücümde hiçbir sorun yok. Gayet sağlıklıyım, son derece de güçlüyüm. Evvel Allah koç gibiyim. Olağanüstü bir güce sahibim öyle bir derdim yok. Gayet akıllıyım aklım da başında. Zaten siz de görüyorsunuz."

NE OLMUŞTU?

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik karar duruşması 11 Ocak 2021’de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülmüştü.

2 saatte okunan 800 sayfalık 236 sanık hakkındaki kararda, Adnan Oktar'a, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "siyasal veya askeri casusluk", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", 7 kez "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", 27 kez "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" ve "tehdit" suçlarından toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar hapis cezası verilmişti.



Mahkeme örgüt yöneticisi konumundaki 13 sanığın da 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti. Mahkeme bir kısım sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezasına hükmederken bazı sanıkların ise beraatine karar vermişti. Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, usul yönünden kararı bozarak eksikliklerin giderilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

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