Afra Saraçoğlu o sahnesiyle ülke sınırlarını aştı! Üniversitelerde ders konusu oldu

Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, 6 yıl önce başrolünde yer aldığı dizideki bir sahne Brezilya üniversitelerinde ders konusu oldu. Güzel oyuncu dizideki o sahnesiyle ülke sınırlarını aştı.

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren güzle oyuncu Afra Saraçoğlu, 6 yıl önce rol aldığı Kardeş Çocukları dizisiyle ülke sınırlarını aştı.

0o.webp

ÜNİVERSİTELERE DERS KONUSU OLDU

‘Yalı Çapkını’ dizisindeki Seyran karakteri ile izleyicinin gönlünde taht kuran Saraçoğlu, 2019 yılında başrolünde yer aldığı Kardeş Çocukları dizisinde canlandırdığı 'Hayat' rolü ile dikkat çekmişti.

Saraçoğlu'nun kömürlük sahnesindeki performansı, Brezilya’da Güzel Sanatlar Fakültesi derslerinde oyunculuk ve mimik tekniği örneği olarak okutulmaya başlandı.

i.webp

Brezilya’da Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan bir öğrenci, Afra Saraçoğlu’nun 2019’da yayınlanan Kardeş Çocukları dizisindeki hafızalara kazınan kömürlük sahnesini seçti.

EN İYİ ÜÇ ÇALIŞMA ARASINA GİRDİ!

Hazırladığı analiz raporu profesörün seçtiği en iyi üç çalışma arasına girmeyi başardı. Afra Saraçoğlu'nun mimik ve oyunculuk teknikleri derslerde öğrencilere izletilmeye başladı.

ij.webp

o.webp

